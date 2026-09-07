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经注: Az-Zumar 39:7
Az-Zumar
7
39:7
ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبيكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور ٧
إِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا۟ يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌۭ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧
إِن
ﱪ
تَكۡفُرُواْ
ﱫ
فَإِنَّ
ﱬ
ٱللَّهَ
ﱭ
غَنِيٌّ
ﱮ
عَنكُمۡۖ
ﱯﱰ
وَلَا
ﱱ
يَرۡضَىٰ
ﱲ
لِعِبَادِهِ
ﱳ
ٱلۡكُفۡرَۖ
ﱴﱵ
وَإِن
ﱶ
تَشۡكُرُواْ
ﱷ
يَرۡضَهُ
ﱸ
لَكُمۡۗ
ﱹﱺ
وَلَا
ﱻ
تَزِرُ
ﱼ
وَازِرَةٞ
ﱽ
وِزۡرَ
ﱾ
أُخۡرَىٰۚ
ﱿﲀ
ثُمَّ
ﲁ
إِلَىٰ
ﲂ
رَبِّكُم
ﲃ
مَّرۡجِعُكُمۡ
ﲄ
فَيُنَبِّئُكُم
ﲅ
بِمَا
ﲆ
كُنتُمۡ
ﲇ
تَعۡمَلُونَۚ
ﲈﲉ
إِنَّهُۥ
ﲊ
عَلِيمُۢ
ﲋ
بِذَاتِ
ﲌ
ٱلصُّدُورِ
ﲍ
٧
ﲎ
如果你们忘恩，那末，真主确是无求于你们的，他不喜悦他的众仆忘恩负义。如果你们感谢，那末，他喜悦你们的感谢。一个负罪的人，不负别人的罪。然后，你们只归于你们的主，他要将你们的行为告诉你们。他确是全知心事者。
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基拉特
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Al-Sa'di
Аллах еще раз подчеркнул необходимость искреннего служения Господу и отречения от идолопоклонства и многобожия. Воистину, идолы не обладают властью над происходящими во Вселенной событиями. Более того, они даже не способны думать и размышлять. О люди, задумайтесь над этими истинами! Если вы откажетесь возблагодарить Аллаха и поклоняться Ему одному, то помните, что Аллах не нуждается в вас. Ваше неверие не причинит Ему никакого вреда, так же как и ваша покорность не принесет Ему никакой пользы. А что касается Его повелений и запретов, то они являются милостью и добродетелью Аллаха по отношению к вам. Он не одобряет неблагодарности Своих рабов, и это свидетельствует о Его сострадании и милосердии. Ему лучше всего известно, что неверие и неблагодарность обрекают людей на вечное несчастье. Он сотворил Своих рабов для того, чтобы они искренне поклонялись Ему, и не любит, когда они отказываются выполнять свои обязанности. Если же люди благодарят Аллаха, исповедуют религию единобожия и поклоняются Ему одному, то это нравится Всевышнему Господу. Он добр и милосерден по отношению к Своим рабам. Он любит делать добро своим творениям и любит, когда они выполняют свои обязанности перед Ним. Неверие и многобожие не может причинить Ему никакого вреда, а праведность и единобожие не приносят Ему никакой пользы, и одно только это уже свидетельствует о том, что последствия своих добрых и злых деяний будет вкушать только сам человек. Поэтому Всевышний Аллах сказал, что всем людям надлежит вернуться к своему Господу. Произойдет это в Судный день, когда люди убедятся в том, что их Господь осведомлен о каждом поступке Своих рабов, что их деяния были изначально записаны в Хранимой скрижали и что благородные ангелы наблюдали за каждым их шагом. Несмотря на эти многочисленные свидетельства человеческие органы также будут свидетельствовать о совершенных людьми деяниях, и после этого каждый раб Божий получит справедливое воздаяние. Аллах знает о том добре или зле, которое таится в человеческих сердцах. А это означает, что каждый вынесенный Аллахом приговор будет абсолютно справедливым.