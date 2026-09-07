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经注: Az-Zumar 39:7
Az-Zumar
7
39:7
ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبيكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور ٧
إِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا۟ يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌۭ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧
إِن
ﱪ
تَكۡفُرُواْ
ﱫ
فَإِنَّ
ﱬ
ٱللَّهَ
ﱭ
غَنِيٌّ
ﱮ
عَنكُمۡۖ
ﱯﱰ
وَلَا
ﱱ
يَرۡضَىٰ
ﱲ
لِعِبَادِهِ
ﱳ
ٱلۡكُفۡرَۖ
ﱴﱵ
وَإِن
ﱶ
تَشۡكُرُواْ
ﱷ
يَرۡضَهُ
ﱸ
لَكُمۡۗ
ﱹﱺ
وَلَا
ﱻ
تَزِرُ
ﱼ
وَازِرَةٞ
ﱽ
وِزۡرَ
ﱾ
أُخۡرَىٰۚ
ﱿﲀ
ثُمَّ
ﲁ
إِلَىٰ
ﲂ
رَبِّكُم
ﲃ
مَّرۡجِعُكُمۡ
ﲄ
فَيُنَبِّئُكُم
ﲅ
بِمَا
ﲆ
كُنتُمۡ
ﲇ
تَعۡمَلُونَۚ
ﲈﲉ
إِنَّهُۥ
ﲊ
عَلِيمُۢ
ﲋ
بِذَاتِ
ﲌ
ٱلصُّدُورِ
ﲍ
٧
ﲎ
如果你们忘恩，那末，真主确是无求于你们的，他不喜悦他的众仆忘恩负义。如果你们感谢，那末，他喜悦你们的感谢。一个负罪的人，不负别人的罪。然后，你们只归于你们的主，他要将你们的行为告诉你们。他确是全知心事者。
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基拉特
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Tafsir Muyassar
إن تكفروا -أيها الناس- بربكم ولم تؤمنوا به، ولم تتبعوا رسله، فإنه غنيٌّ عنكم، ليس بحاجة إليكم، وأنتم الفقراء إليه، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يأمرهم به، وإنما يرضى لهم شكر نعمه عليهم. ولا تحمل نفس إثم نفس أخرى، ثم إلى ربكم مصيركم، فيخبركم بعملكم، ويحاسبكم عليه. إنه عليم بأسرار النفوس وما تخفي الصدور.