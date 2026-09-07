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经注: Az-Zumar 39:7
Az-Zumar
7
39:7
ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبيكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور ٧
إِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا۟ يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌۭ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧
إِن
ﱪ
تَكۡفُرُواْ
ﱫ
فَإِنَّ
ﱬ
ٱللَّهَ
ﱭ
غَنِيٌّ
ﱮ
عَنكُمۡۖ
ﱯﱰ
وَلَا
ﱱ
يَرۡضَىٰ
ﱲ
لِعِبَادِهِ
ﱳ
ٱلۡكُفۡرَۖ
ﱴﱵ
وَإِن
ﱶ
تَشۡكُرُواْ
ﱷ
يَرۡضَهُ
ﱸ
لَكُمۡۗ
ﱹﱺ
وَلَا
ﱻ
تَزِرُ
ﱼ
وَازِرَةٞ
ﱽ
وِزۡرَ
ﱾ
أُخۡرَىٰۚ
ﱿﲀ
ثُمَّ
ﲁ
إِلَىٰ
ﲂ
رَبِّكُم
ﲃ
مَّرۡجِعُكُمۡ
ﲄ
فَيُنَبِّئُكُم
ﲅ
بِمَا
ﲆ
كُنتُمۡ
ﲇ
تَعۡمَلُونَۚ
ﲈﲉ
إِنَّهُۥ
ﲊ
عَلِيمُۢ
ﲋ
بِذَاتِ
ﲌ
ٱلصُّدُورِ
ﲍ
٧
ﲎ
如果你们忘恩，那末，真主确是无求于你们的，他不喜悦他的众仆忘恩负义。如果你们感谢，那末，他喜悦你们的感谢。一个负罪的人，不负别人的罪。然后，你们只归于你们的主，他要将你们的行为告诉你们。他确是全知心事者。
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Al-Qurtubi
قوله تعالى : إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور ." إن تكفروا فإن الله غني عنكم " شرط ، وجوابه " ولا يرضى لعباده الكفر " أي : إن يكفروا أي : لا يحب ذلك منهم . وقال ابن عباس والسدي : معناه لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر ، وهم الذين قال الله فيهم : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكقوله : عينا يشرب بها عباد الله أي : المؤمنون . وهذا على قول من لا يفرق بين الرضا والإرادة . وقيل : لا يرضى الكفر وإن أراده ، فالله تعالى يريد الكفر من الكافر وبإرادته كفر ، لا يرضاه ولا يحبه ، فهو يريد كون ما لا يرضاه ، وقد أراد الله - عز وجل - خلق إبليس وهو لا يرضاه ، فالإرادة غير الرضا . وهذا مذهب أهل السنة .قوله تعالى : وإن تشكروا يرضه لكم أي يرضى الشكر لكم ; لأن " تشكروا " يدل عليه . وقد مضى القول في الشكر في [ البقرة ] وغيرها . ويرضى بمعنى يثيب ويثني ، فالرضا على هذا إما ثوابه فيكون صفة فعل " لئن شكرتم لأزيدنكم " وإما ثناؤه فهو صفة ذات . و " يرضه " بالإسكان في الهاء قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وشيبة وهبيرة عن عاصم . وأشبع الضمة ابن ذكوان وابن كثير وابن محيصن والكسائي وورش عن نافع . واختلس الباقون .ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور تقدم في غير موضع .