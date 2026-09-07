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经注: Az-Zumar 39:6
Az-Zumar
6
39:6
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذالكم الله ربكم له الملك لا الاه الا هو فانى تصرفون ٦
خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍۢ وَٰحِدَةٍۢ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَـٰمِ ثَمَـٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍۢ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُمْ خَلْقًۭا مِّنۢ بَعْدِ خَلْقٍۢ فِى ظُلُمَـٰتٍۢ ثَلَـٰثٍۢ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ٦
خَلَقَكُم
ﱁ
مِّن
ﱂ
نَّفۡسٖ
ﱃ
وَٰحِدَةٖ
ﱄ
ثُمَّ
ﱅ
جَعَلَ
ﱆ
مِنۡهَا
ﱇ
زَوۡجَهَا
ﱈ
وَأَنزَلَ
ﱉ
لَكُم
ﱊ
مِّنَ
ﱋ
ٱلۡأَنۡعَٰمِ
ﱌ
ثَمَٰنِيَةَ
ﱍ
أَزۡوَٰجٖۚ
ﱎﱏ
يَخۡلُقُكُمۡ
ﱐ
فِي
ﱑ
بُطُونِ
ﱒ
أُمَّهَٰتِكُمۡ
ﱓ
خَلۡقٗا
ﱔ
مِّنۢ
ﱕ
بَعۡدِ
ﱖ
خَلۡقٖ
ﱗ
فِي
ﱘ
ظُلُمَٰتٖ
ﱙ
ثَلَٰثٖۚ
ﱚﱛ
ذَٰلِكُمُ
ﱜ
ٱللَّهُ
ﱝ
رَبُّكُمۡ
ﱞ
لَهُ
ﱟ
ٱلۡمُلۡكُۖ
ﱠﱡ
لَآ
ﱢ
إِلَٰهَ
ﱣ
إِلَّا
ﱤ
هُوَۖ
ﱥﱦ
فَأَنَّىٰ
ﱧ
تُصۡرَفُونَ
ﱨ
٦
ﱩ
他从一个人创造你们，然后以他的同类为他的配偶。他为你们而降赐八只牲畜。他将你们造化在你们的母腹中，在三重黑暗中，一再造化你们。那是真主--你们的主，国权只是他的；除他外，绝无应受崇拜的。你们怎么悖谬呢？
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Tafsir Muyassar
خلقكم ربكم -أيها الناس- من آدم، وخلق منه زوجه، وخلق لكم من الأنعام ثمانية أنواع ذكرًا وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعز، يخلقكم في بطون أمهاتكم طورًا بعد طور من الخلق في ظلمات البطن، والرحم، والمَشِيمَة، ذلكم الله الذي خلق هذه الأشياء، ربكم المتفرد بالملك المتوحد بالألوهية المستحق للعبادة وحده، فكيف تعدلون عن عبادته إلى عبادة غيره مِن خلقه؟