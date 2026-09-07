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经注: Az-Zumar 39:5
Az-Zumar
5
39:5
خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزيز الغفار ٥
خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّۭ يَجْرِى لِأَجَلٍۢ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّـٰرُ ٥
خَلَقَ
ﲭ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲮ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﲯ
بِٱلۡحَقِّۖ
ﲰﲱ
يُكَوِّرُ
ﲲ
ٱلَّيۡلَ
ﲳ
عَلَى
ﲴ
ٱلنَّهَارِ
ﲵ
وَيُكَوِّرُ
ﲶ
ٱلنَّهَارَ
ﲷ
عَلَى
ﲸ
ٱلَّيۡلِۖ
ﲹﲺ
وَسَخَّرَ
ﲻ
ٱلشَّمۡسَ
ﲼ
وَٱلۡقَمَرَۖ
ﲽﲾ
كُلّٞ
ﲿ
يَجۡرِي
ﳀ
لِأَجَلٖ
ﳁ
مُّسَمًّىۗ
ﳂﳃ
أَلَا
ﳄ
هُوَ
ﳅ
ٱلۡعَزِيزُ
ﳆ
ٱلۡغَفَّٰرُ
ﳇ
٥
ﳈ
他本着真理，创造天地；他截夜补昼，截昼补夜；他制服日月，各自运行，到一个定期。真的，他确是万能的，确是至赦的。
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Tafsir Muyassar
خلق الله السموات والأرض وما فيهما بالحق، يجيء بالليل ويذهب بالنهار، ويجيء بالنهار ويذهب بالليل، وذلَّل الشمس والقمر بانتظام لمنافع العباد، كل منهما يجري في مداره إلى حين قيام الساعة. ألا إن الله الذي فعل هذه الأفعال، وأنعم على خلقه بهذه النعم هو العزيز على خلقه، الغفار لذنوب عباده التائبين.