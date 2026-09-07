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经注: Az-Zumar 39:4
Az-Zumar
4
39:4
لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار ٤
لَّوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًۭا لَّٱصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ ۖ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٤
لَّوۡ
ﲚ
أَرَادَ
ﲛ
ٱللَّهُ
ﲜ
أَن
ﲝ
يَتَّخِذَ
ﲞ
وَلَدٗا
ﲟ
لَّٱصۡطَفَىٰ
ﲠ
مِمَّا
ﲡ
يَخۡلُقُ
ﲢ
مَا
ﲣ
يَشَآءُۚ
ﲤﲥ
سُبۡحَٰنَهُۥۖ
ﲦﲧ
هُوَ
ﲨ
ٱللَّهُ
ﲩ
ٱلۡوَٰحِدُ
ﲪ
ٱلۡقَهَّارُ
ﲫ
٤
ﲬ
假若真主欲收养儿女，他必从他所造的众生中拣选他所意欲者。赞颂真主，超绝万物。他是独一至尊的真主。
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Tafseer Jalalayn
﴿لَّوۡ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن یَتَّخِذَ وَلَدࣰا﴾ كَمَا قَالُوا {ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَـٰنُ وَلَدࣰا} ﴿لَّٱصۡطَفَىٰ مِمَّا یَخۡلُقُ مَا یَشَاۤءُۚ﴾ وَاِتَّخَذَهُ وَلَدًا غَيْر مَنْ قَالُوا من الملائكة بنات الله وعزير ابن الله والمسيح ابن اللَّه ﴿سُبۡحَـٰنَهُۥۖ﴾ تَنْزِيهًا لَهُ عَنْ اتِّخَاذ الْوَلَد ﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلۡوَ ٰحِدُ ٱلۡقَهَّارُ ٤﴾ لخلقه