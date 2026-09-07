登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Az-Zumar 39:4
Az-Zumar
4
39:4
لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار ٤
لَّوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًۭا لَّٱصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ ۖ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٤
لَّوۡ
ﲚ
أَرَادَ
ﲛ
ٱللَّهُ
ﲜ
أَن
ﲝ
يَتَّخِذَ
ﲞ
وَلَدٗا
ﲟ
لَّٱصۡطَفَىٰ
ﲠ
مِمَّا
ﲡ
يَخۡلُقُ
ﲢ
مَا
ﲣ
يَشَآءُۚ
ﲤﲥ
سُبۡحَٰنَهُۥۖ
ﲦﲧ
هُوَ
ﲨ
ٱللَّهُ
ﲩ
ٱلۡوَٰحِدُ
ﲪ
ٱلۡقَهَّارُ
ﲫ
٤
ﲬ
假若真主欲收养儿女，他必从他所造的众生中拣选他所意欲者。赞颂真主，超绝万物。他是独一至尊的真主。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
{ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا }
كما زعم ذلك من زعمه، من سفهاء الخلق.
{ لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ }
أي: لاصطفى بعض مخلوقاته التي يشاء اصطفاءه، واختصه لنفسه، وجعله بمنزلة الولد، ولم يكن حاجة إلى اتخاذ الصاحبة.
{ سُبْحَانَهُ }
عما ظنه به الكافرون، أو نسبه إليه الملحدون.
{ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ }
أي: الواحد في ذاته، وفي أسمائه، وفي صفاته، وفي أفعاله، فلا شبيه له في شيء من ذلك، ولا مماثل، فلو كان له ولد، لاقتضى أن يكون شبيها له في وحدته، لأنه بعضه، وجزء منه.القهار لجميع العالم العلوي والسفلي، فلو كان له ولد لم يكن مقهورا، ولكان له إدلال على أبيه ومناسبة منه.ووحدته تعالى وقهره متلازمان، فالواحد لا يكون إلا قهارا، والقهار لا يكون إلا واحدا، وذلك ينفي الشركة له من كل وجه.