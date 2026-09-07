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经注: Az-Zumar 39:30
Az-Zumar
30
39:30
انك ميت وانهم ميتون ٣٠
إِنَّكَ مَيِّتٌۭ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ٣٠
إِنَّكَ
ﳐ
مَيِّتٞ
ﳑ
وَإِنَّهُم
ﳒ
مَّيِّتُونَ
ﳓ
٣٠
ﳔ
你确是要死的，他们也确是要死的。
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Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّكَ﴾ خِطَاب لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿مَیِّتࣱ وَإِنَّهُم مَّیِّتُونَ ٣٠﴾ سَتَمُوتُ وَيَمُوتُونَ فَلَا شَمَاتَة بِالْمَوْتِ نَزَلَتْ لَمَّا اسْتَبْطَئُوا مَوْته صَلَّى اللَّه عليه وسلم