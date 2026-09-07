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经注: Az-Zumar 39:3
Az-Zumar
3
39:3
الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار ٣
أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَـٰذِبٌۭ كَفَّارٌۭ ٣
أَلَا
ﱶ
لِلَّهِ
ﱷ
ٱلدِّينُ
ﱸ
ٱلۡخَالِصُۚ
ﱹﱺ
وَٱلَّذِينَ
ﱻ
ٱتَّخَذُواْ
ﱼ
مِن
ﱽ
دُونِهِۦٓ
ﱾ
أَوۡلِيَآءَ
ﱿ
مَا
ﲀ
نَعۡبُدُهُمۡ
ﲁ
إِلَّا
ﲂ
لِيُقَرِّبُونَآ
ﲃ
إِلَى
ﲄ
ٱللَّهِ
ﲅ
زُلۡفَىٰٓ
ﲆ
إِنَّ
ﲇ
ٱللَّهَ
ﲈ
يَحۡكُمُ
ﲉ
بَيۡنَهُمۡ
ﲊ
فِي
ﲋ
مَا
ﲌ
هُمۡ
ﲍ
فِيهِ
ﲎ
يَخۡتَلِفُونَۗ
ﲏﲐ
إِنَّ
ﲑ
ٱللَّهَ
ﲒ
لَا
ﲓ
يَهۡدِي
ﲔ
مَنۡ
ﲕ
هُوَ
ﲖ
كَٰذِبٞ
ﲗ
كَفَّارٞ
ﲘ
٣
ﲙ
真的，应受诚笃的顺服者，只有真主。舍真主而以偶像为保护者的人说：我们崇拜他们，只为他们能使我们亲近真主。真主将判决他们所争论的是非。真主必定不引导说谎者、孤恩者。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。