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经注: Az-Zumar 39:29
Az-Zumar
29
39:29
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون ٢٩
ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًۭا رَّجُلًۭا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَـٰكِسُونَ وَرَجُلًۭا سَلَمًۭا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٩
ضَرَبَ
ﲺ
ٱللَّهُ
ﲻ
مَثَلٗا
ﲼ
رَّجُلٗا
ﲽ
فِيهِ
ﲾ
شُرَكَآءُ
ﲿ
مُتَشَٰكِسُونَ
ﳀ
وَرَجُلٗا
ﳁ
سَلَمٗا
ﳂ
لِّرَجُلٍ
ﳃ
هَلۡ
ﳄ
يَسۡتَوِيَانِ
ﳅ
مَثَلًاۚ
ﳆﳇ
ٱلۡحَمۡدُ
ﳈ
لِلَّهِۚ
ﳉﳊ
بَلۡ
ﳋ
أَكۡثَرُهُمۡ
ﳌ
لَا
ﳍ
يَعۡلَمُونَ
ﳎ
٢٩
ﳏ
真主设一个譬喻：一个奴隶为许多纷争的伙计所共有；又有一个奴隶专归一个主人；这两个奴隶的情状相等吗？一切 赞颂，全归真主！不然，他们大半不知道。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。