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经注: Az-Zumar 39:29
Az-Zumar
29
39:29
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون ٢٩
ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًۭا رَّجُلًۭا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَـٰكِسُونَ وَرَجُلًۭا سَلَمًۭا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٩
ضَرَبَ
ﲺ
ٱللَّهُ
ﲻ
مَثَلٗا
ﲼ
رَّجُلٗا
ﲽ
فِيهِ
ﲾ
شُرَكَآءُ
ﲿ
مُتَشَٰكِسُونَ
ﳀ
وَرَجُلٗا
ﳁ
سَلَمٗا
ﳂ
لِّرَجُلٍ
ﳃ
هَلۡ
ﳄ
يَسۡتَوِيَانِ
ﳅ
مَثَلًاۚ
ﳆﳇ
ٱلۡحَمۡدُ
ﳈ
لِلَّهِۚ
ﳉﳊ
بَلۡ
ﳋ
أَكۡثَرُهُمۡ
ﳌ
لَا
ﳍ
يَعۡلَمُونَ
ﳎ
٢٩
ﳏ
真主设一个譬喻：一个奴隶为许多纷争的伙计所共有；又有一个奴隶专归一个主人；这两个奴隶的情状相等吗？一切 赞颂，全归真主！不然，他们大半不知道。
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Al-Sa'di
Это - притча об идолопоклонстве и единобожии. Представьте себе раба, который принадлежит нескольким хозяевам, которые в свою очередь не могут найти между собой общий язык. Конечно же, этот раб не сможет найти покой, потому что каждый из его препирающихся хозяев требует от него то, с чем не согласны остальные хозяева. Что можно сказать об этом несчастном рабе, оказавшемся в руках несправедливых и враждебных хозяев? А теперь представьте себе раба, который принадлежит только одному хозяину. Он точно знает то, чего от него требует господин, и поэтому не испытывает никакого беспокойства. Равны ли они в этой притче? Безусловно, эти рабы не могут быть равны. То же самое можно сказать о многобожнике, который поклоняется вымышленным богам. Он взывает о помощи то к одному богу, то к другому, и не может обрести покой и умиротворение. Совсем иначе дело обстоит с тем, кто искренне поклоняется одному Аллаху. Всевышний избавляет его от зла язычества и многобожия и дарует ему покой и умиротворение. Хвала Аллаху за то, что Он провел грань между истиной и ложью и указал своим невежественным рабам на прямой путь! Однако большинство людей продолжает приобщать к Аллаху сотоварищей и обрекать себя на мучительное наказание.