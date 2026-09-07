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经注: Az-Zumar 39:29
Az-Zumar
29
39:29
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون ٢٩
ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًۭا رَّجُلًۭا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَـٰكِسُونَ وَرَجُلًۭا سَلَمًۭا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٩
ضَرَبَ
ﲺ
ٱللَّهُ
ﲻ
مَثَلٗا
ﲼ
رَّجُلٗا
ﲽ
فِيهِ
ﲾ
شُرَكَآءُ
ﲿ
مُتَشَٰكِسُونَ
ﳀ
وَرَجُلٗا
ﳁ
سَلَمٗا
ﳂ
لِّرَجُلٍ
ﳃ
هَلۡ
ﳄ
يَسۡتَوِيَانِ
ﳅ
مَثَلًاۚ
ﳆﳇ
ٱلۡحَمۡدُ
ﳈ
لِلَّهِۚ
ﳉﳊ
بَلۡ
ﳋ
أَكۡثَرُهُمۡ
ﳌ
لَا
ﳍ
يَعۡلَمُونَ
ﳎ
٢٩
ﳏ
真主设一个譬喻：一个奴隶为许多纷争的伙计所共有；又有一个奴隶专归一个主人；这两个奴隶的情状相等吗？一切 赞颂，全归真主！不然，他们大半不知道。
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mwenyezi Mungu Anapiga mfano wa mtumwa aliyemilikiwa na washirika wenye kuteta, na mtumwa mwingine aliyekuwa ni wa mmiliki mmoja tu, akawa yuwajua matakwa yake na yanayomridhisha. Je, mfano wa wawili hao unalingana? Basi Hivyo ndivo alivyo mshirikina. Yeye yuko katika hali ya mshangao na shaka, na Muumini yuko katika raha na utulivu. Sifa njema kamilifu zilizotimia ni za Mwenyezi Mungu, Peke Yake, lakini washirikina hawaijui haki wakaifuata.