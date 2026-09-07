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经注: Az-Zumar 39:28
Az-Zumar
28
39:28
قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ٢٨
قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍۢ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٢٨
قُرۡءَانًا
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عَرَبِيًّا
ﲳ
غَيۡرَ
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ذِي
ﲵ
عِوَجٖ
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لَّعَلَّهُمۡ
ﲷ
يَتَّقُونَ
ﲸ
٢٨
ﲹ
这是一本阿拉伯文的无邪曲的《古兰经》，以便他们敬畏。
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基拉特
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Al-Sa'di
Аллах изрек Священный Коран на арабском языке. Его слова предельно ясны, а смысл - доступен и понятен, особенно, для арабов. В нем нет кривды, то есть нет недостатков и изъянов. Его слова и значения совершенны и безупречны, и все это свидетельствует о правдивости Священного Корана. Всевышний Аллах также сказал: «Хвала Аллаху, Который ниспослал Своему рабу Писание и не допустил в нем неправды, и сделал его правильным, чтобы предостеречь неверующих от тяжких мучений от Него и сообщить верующим, совершающим праведные деяния» (18:1–2). Затем Всевышний Аллах отметил, что Он ниспослал правдивый арабский Коран, привел в нем многочисленные притчи, облегчил людям путь к познанию богобоязненности и путь к самой богобоязненности, и все это Он сделал для того, чтобы люди устрашились Всевышнего Господа.