登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Az-Zumar 39:28
Az-Zumar
28
39:28
قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ٢٨
قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍۢ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٢٨
قُرۡءَانًا
ﲲ
عَرَبِيًّا
ﲳ
غَيۡرَ
ﲴ
ذِي
ﲵ
عِوَجٖ
ﲶ
لَّعَلَّهُمۡ
ﲷ
يَتَّقُونَ
ﲸ
٢٨
ﲹ
这是一本阿拉伯文的无邪曲的《古兰经》，以便他们敬畏。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ
] قورئانێكه به زمانی عهرهبی ئاشكرا دابهزیوه هیچ گێڕی و خوارى و جیاوازی و ئاڵۆزى و دژبهیهكی تیادا نیه [
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (٢٨)
] بهڵكو تهقوای خوای گهوره بكهن و خۆیان بپارێزن له تاوان.