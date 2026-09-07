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经注: Az-Zumar 39:28
Az-Zumar
28
39:28
قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ٢٨
قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍۢ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٢٨
قُرۡءَانًا
ﲲ
عَرَبِيًّا
ﲳ
غَيۡرَ
ﲴ
ذِي
ﲵ
عِوَجٖ
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لَّعَلَّهُمۡ
ﲷ
يَتَّقُونَ
ﲸ
٢٨
ﲹ
这是一本阿拉伯文的无邪曲的《古兰经》，以便他们敬畏。
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na tumeijaalia hii Qur’ani ni kwa lugha ya Kiarabu, yenye matamshi yaliyofunuka wazi na yenye maana mepesi yasiyo na uchanganyifu wala upotofu, huenda wao wakamcha Mwenyezi Mungu kwa kufuata amri Zake na kuepuka makatazo yake.