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经注: Az-Zumar 39:28
Az-Zumar
28
39:28
قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ٢٨
قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍۢ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٢٨
قُرۡءَانًا
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عَرَبِيًّا
ﲳ
غَيۡرَ
ﲴ
ذِي
ﲵ
عِوَجٖ
ﲶ
لَّعَلَّهُمۡ
ﲷ
يَتَّقُونَ
ﲸ
٢٨
ﲹ
这是一本阿拉伯文的无邪曲的《古兰经》，以便他们敬畏。
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Tafsir Muyassar
ولقد ضربنا لهؤلاء المشركين بالله في هذا القرآن من كل مثل من أمثال القرون الخالية تخويفًا وتحذيرًا؛ ليتذكروا فينزجروا عما هم عليه مقيمون من الكفر بالله. وجعلنا هذا القرآن عربيًا واضح الألفاظ سهل المعاني، لا لَبْس فيه ولا انحراف؛ لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.