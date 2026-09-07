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经注: Az-Zumar 39:28
Az-Zumar
28
39:28
قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ٢٨
قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍۢ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٢٨
قُرۡءَانًا
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عَرَبِيًّا
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غَيۡرَ
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ذِي
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عِوَجٖ
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لَّعَلَّهُمۡ
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يَتَّقُونَ
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٢٨
ﲹ
这是一本阿拉伯文的无邪曲的《古兰经》，以便他们敬畏。
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基拉特
圣训
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العربية
Al-Qurtubi
" قرآنا عربيا " نصب على الحال . قال الأخفش : لأن قوله - جل وعز - : " في هذا القرآن " معرفة . وقال علي بن سليمان : " عربيا " نصب على الحال و " قرآنا " توطئة للحال ، كما تقول : مررت بزيد رجلا صالحا ، فقولك صالحا هو المنصوب على الحال . وقال الزجاج : " عربيا " منصوب على الحال و " قرآنا " توكيد .غير ذي عوج النحاس : أحسن ما قيل فيه قول الضحاك ، قال : غير مختلف . وهو قول ابن عباس ، ذكره الثعلبي . وعن ابن عباس أيضا : غير مخلوق ، ذكره المهدوي وقاله السدي فيما ذكره الثعلبي . وقال عثمان بن عفان : غير متضاد . وقال مجاهد : غير ذي لبس . وقال بكر بن عبد الله المزني : غير ذي لحن . وقيل : غير ذي شك . قال السدي فيما ذكره الماوردي . قال :وقد أتاك يقين غير ذي عوج من الإله وقول غير مكذوب" لعلهم يتقون " الكفر والكذب .