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经注: Az-Zumar 39:27
Az-Zumar
27
39:27
ولقد ضربنا للناس في هاذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون ٢٧
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍۢ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٧
وَلَقَدۡ
ﲦ
ضَرَبۡنَا
ﲧ
لِلنَّاسِ
ﲨ
فِي
ﲩ
هَٰذَا
ﲪ
ٱلۡقُرۡءَانِ
ﲫ
مِن
ﲬ
كُلِّ
ﲭ
مَثَلٖ
ﲮ
لَّعَلَّهُمۡ
ﲯ
يَتَذَكَّرُونَ
ﲰ
٢٧
ﲱ
我在这《古兰经》中，确已为人们设了各种譬喻，以便他们觉悟。
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na kwa hakika tumewapigia hawa wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu kila mfano katika mifano ya watu wa kame zilizopita, kwa kuwatisha na kuwaonya, ili wakumbuke na wakomeke na lile ambalo wako nalo la kumkufuru Mwenyezi Mungu.