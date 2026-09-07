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经注: Az-Zumar 39:26
Az-Zumar
26
39:26
فاذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون ٢٦
فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْىَ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٢٦
فَأَذَاقَهُمُ
ﲗ
ٱللَّهُ
ﲘ
ٱلۡخِزۡيَ
ﲙ
فِي
ﲚ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﲛ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﲜﲝ
وَلَعَذَابُ
ﲞ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲟ
أَكۡبَرُۚ
ﲠﲡ
لَوۡ
ﲢ
كَانُواْ
ﲣ
يَعۡلَمُونَ
ﲤ
٢٦
ﲥ
真主使他们在今世尝试凌辱，而后世的刑罚必定是更重大的。假若他们知道......
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基拉特
圣训
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العربية
Al-Qurtubi
فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنياوقال المبرد : يقال لكل ما نال الجارحة من شيء قد ذاقته ، أي : وصل إليها كما تصل الحلاوة والمرارة إلى الذائق لهما . قال : والخزي من المكروه ، والخزاية من الاستحياء . " ولعذاب الآخرة أكبر : أي مما أصابهم في الدنيا " لو كانوا يعلمون " .