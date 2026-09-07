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经注: Az-Zumar 39:25
Az-Zumar
25
39:25
كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ٢٥
كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢٥
كَذَّبَ
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ٱلَّذِينَ
ﲍ
مِن
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قَبۡلِهِمۡ
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فَأَتَىٰهُمُ
ﲐ
ٱلۡعَذَابُ
ﲑ
مِنۡ
ﲒ
حَيۡثُ
ﲓ
لَا
ﲔ
يَشۡعُرُونَ
ﲕ
٢٥
ﲖ
在他们之前的人，（曾否认众使者），故刑罚从他们意想不到的地方来临他们。
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基拉特
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Tafsir Muyassar
39:25至39:26节的经注
كذَّب الذين مِن قبل قومك -أيها الرسول- رسلهم، فجاءهم العذاب من حيث لا يشعرون بمجيئه، فأذاق الله الأمم المكذبة العذاب والهوان في الدنيا، وأعد لهم عذابًا أشد وأشق في الآخرة، لو كان هؤلاء المشركون يعلمون أن ما حلَّ بهم؛ بسبب كفرهم وتكذيبهم لاتَّعظوا.