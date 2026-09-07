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经注: Az-Zumar 39:25
Az-Zumar
25
39:25
كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ٢٥
كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢٥
كَذَّبَ
ﲌ
ٱلَّذِينَ
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مِن
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قَبۡلِهِمۡ
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فَأَتَىٰهُمُ
ﲐ
ٱلۡعَذَابُ
ﲑ
مِنۡ
ﲒ
حَيۡثُ
ﲓ
لَا
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يَشۡعُرُونَ
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٢٥
ﲖ
在他们之前的人，（曾否认众使者），故刑罚从他们意想不到的地方来临他们。
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
( كَذَّبَ الذين مِن قَبْلِهِمْ ) من أمم الكفر والضلال ( فَأَتَاهُمُ العذاب ) المقدر لكل أمة من أمم الكفر .( مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ ) أى : من جهة التى لا تخطر لهم على بال ، أن العذاب يأتيهم منها ، فيكون وقعه عليهم أشد وأفظع .