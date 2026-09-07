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经注: Az-Zumar 39:23
Az-Zumar
23
39:23
الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذالك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ٢٣
ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَـٰبًۭا مُّتَشَـٰبِهًۭا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ٢٣
ٱللَّهُ
ﱘ
نَزَّلَ
ﱙ
أَحۡسَنَ
ﱚ
ٱلۡحَدِيثِ
ﱛ
كِتَٰبٗا
ﱜ
مُّتَشَٰبِهٗا
ﱝ
مَّثَانِيَ
ﱞ
تَقۡشَعِرُّ
ﱟ
مِنۡهُ
ﱠ
جُلُودُ
ﱡ
ٱلَّذِينَ
ﱢ
يَخۡشَوۡنَ
ﱣ
رَبَّهُمۡ
ﱤ
ثُمَّ
ﱥ
تَلِينُ
ﱦ
جُلُودُهُمۡ
ﱧ
وَقُلُوبُهُمۡ
ﱨ
إِلَىٰ
ﱩ
ذِكۡرِ
ﱪ
ٱللَّهِۚ
ﱫﱬ
ذَٰلِكَ
ﱭ
هُدَى
ﱮ
ٱللَّهِ
ﱯ
يَهۡدِي
ﱰ
بِهِۦ
ﱱ
مَن
ﱲ
يَشَآءُۚ
ﱳﱴ
وَمَن
ﱵ
يُضۡلِلِ
ﱶ
ٱللَّهُ
ﱷ
فَمَا
ﱸ
لَهُۥ
ﱹ
مِنۡ
ﱺ
هَادٍ
ﱻ
٢٣
ﱼ
真主曾降示最美的训辞，就是前后一律、反复叮咛的经典；畏惧主的人，为他而战栗，然后，为记忆真主而安静。那是真主的正道，他用来引导他所意欲引导者，真主使谁迷误，谁就没有向导。
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العربية
Tafsir Muyassar
الله تعالى هو الذي نزل أحسن الحديث، وهو القرآن العظيم، متشابهًا في حسنه وإحكامه وعدم اختلافه، تُكَرَّرُ فيه القصص والأحكام، والحجج والبينات، وتعاد تلاوته فلا يمل على كثرة الترداد، تقشعر من سماعه، وتضطرب جلود الذين يخافون ربهم؛ تأثرًا بما فيه مِن ترهيب ووعيد، ثم تلين جلودهم وقلوبهم; استبشارًا بما فيه من وعد وترغيب، ذلك التأثر بالقرآن هداية من الله لعباده. والله يهدي بالقرآن من يشاء مِن عباده. ومن يضلله الله عن الإيمان بهذا القرآن؛ لكفره وعناده، فما له مِن هاد يهديه ويوفقه.