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经注: Az-Zumar 39:22
Az-Zumar
22
39:22
افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولايك في ضلال مبين ٢٢
أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَـٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍۢ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ فَوَيْلٌۭ لِّلْقَـٰسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍ ٢٢
أَفَمَن
ﱁ
شَرَحَ
ﱂ
ٱللَّهُ
ﱃ
صَدۡرَهُۥ
ﱄ
لِلۡإِسۡلَٰمِ
ﱅ
فَهُوَ
ﱆ
عَلَىٰ
ﱇ
نُورٖ
ﱈ
مِّن
ﱉ
رَّبِّهِۦۚ
ﱊﱋ
فَوَيۡلٞ
ﱌ
لِّلۡقَٰسِيَةِ
ﱍ
قُلُوبُهُم
ﱎ
مِّن
ﱏ
ذِكۡرِ
ﱐ
ٱللَّهِۚ
ﱑﱒ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱓ
فِي
ﱔ
ضَلَٰلٖ
ﱕ
مُّبِينٍ
ﱖ
٢٢
ﱗ
真主为伊斯兰而开拓其胸襟，故能接受主的光明者，难道跟胸襟狭隘的人一样吗？悲哉为记忆真主而心硬者，这等人是在明显的迷误中的。
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Al-Sa'di
Разве тот, чью грудь Аллах раскрыл для принятия ислама, может быть равен тому, кто отказывается уверовать? Мусульманин озарен светом от своего Господа, то есть всегда готов покориться воле своего Господа, найти в своей широкой душе место для божественных повелений и наслаждаться своими добрыми делами. И горе тем, кто не обладает этими качествами, чьи сердца черствы к назиданиям Аллаха! Они не прислушиваются к писанию Аллаха, не задумываются над его аятами и не находят успокоения при поминании Господа. Напротив, они отворачиваются от Него, пытаясь найти для себя иных покровителей. Они заслуживают великого горя и зловещей участи. Воистину, они находятся в явном заблуждении. А что может быть большим заблуждением, чем неприязнь к своему помощнику и покровителю? Человек сможет обрести счастье только тогда, когда посвятит себя Аллаху, а неверующие не делают этого. Что тогда говорить о многобожниках, которые отказываются поминать своего Господа и посвящают себя деяниям, которые не принесут им ничего, кроме вреда и зла?!!