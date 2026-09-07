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经注: Az-Zumar 39:22
Az-Zumar
22
39:22
افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولايك في ضلال مبين ٢٢
أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَـٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍۢ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ فَوَيْلٌۭ لِّلْقَـٰسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍ ٢٢
أَفَمَن
ﱁ
شَرَحَ
ﱂ
ٱللَّهُ
ﱃ
صَدۡرَهُۥ
ﱄ
لِلۡإِسۡلَٰمِ
ﱅ
فَهُوَ
ﱆ
عَلَىٰ
ﱇ
نُورٖ
ﱈ
مِّن
ﱉ
رَّبِّهِۦۚ
ﱊﱋ
فَوَيۡلٞ
ﱌ
لِّلۡقَٰسِيَةِ
ﱍ
قُلُوبُهُم
ﱎ
مِّن
ﱏ
ذِكۡرِ
ﱐ
ٱللَّهِۚ
ﱑﱒ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱓ
فِي
ﱔ
ضَلَٰلٖ
ﱕ
مُّبِينٍ
ﱖ
٢٢
ﱗ
真主为伊斯兰而开拓其胸襟，故能接受主的光明者，难道跟胸襟狭隘的人一样吗？悲哉为记忆真主而心硬者，这等人是在明显的迷误中的。
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
أفيستوي من شرح اللّه صدره للإسلام، فاتسع لتلقي أحكام اللّه والعمل بها، منشرحا قرير العين، على بصيرة من أمره،
وهو المراد بقوله:
{ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ }
كمن ليس كذلك،
بدليل قوله:
{ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ }
أي: لا تلين لكتابه، ولا تتذكر آياته، ولا تطمئن بذكره، بل هي معرضة عن ربها، ملتفتة إلى غيره، فهؤلاء لهم الويل الشديد، والشر الكبير.
{ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ }
وأي ضلال أعظم من ضلال من أعرض عن وليه؟ ومن كل السعادة في الإقبال عليه، وقسا قلبه عن ذكره، وأقبل على كل ما يضره؟\"