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经注: Az-Zumar 39:21
Az-Zumar
21
39:21
الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذالك لذكرى لاولي الالباب ٢١
أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَسَلَكَهُۥ يَنَـٰبِيعَ فِى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِۦ زَرْعًۭا مُّخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّۭا ثُمَّ يَجْعَلُهُۥ حُطَـٰمًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ٢١
أَلَمۡ
ﳊ
تَرَ
ﳋ
أَنَّ
ﳌ
ٱللَّهَ
ﳍ
أَنزَلَ
ﳎ
مِنَ
ﳏ
ٱلسَّمَآءِ
ﳐ
مَآءٗ
ﳑ
فَسَلَكَهُۥ
ﳒ
يَنَٰبِيعَ
ﳓ
فِي
ﳔ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳕ
ثُمَّ
ﳖ
يُخۡرِجُ
ﳗ
بِهِۦ
ﳘ
زَرۡعٗا
ﳙ
مُّخۡتَلِفًا
ﳚ
أَلۡوَٰنُهُۥ
ﳛ
ثُمَّ
ﳜ
يَهِيجُ
ﳝ
فَتَرَىٰهُ
ﳞ
مُصۡفَرّٗا
ﳟ
ثُمَّ
ﳠ
يَجۡعَلُهُۥ
ﳡ
حُطَٰمًاۚ
ﳢﳣ
إِنَّ
ﳤ
فِي
ﳥ
ذَٰلِكَ
ﳦ
لَذِكۡرَىٰ
ﳧ
لِأُوْلِي
ﳨ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
ﳩ
٢١
ﳪ
你不知道吗？真主从云中降下雨水，然后使它渗入地里，成为泉源；然后，借它生出各种庄稼，然后禾苗凋零，你看它变成黄的，然后他使它变成碎片。在那里面，对于有理智者，的确有一种教诲。
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基拉特
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний напомнил своим благоразумным рабам о том, как Он ниспосылает с небес чистую воду, которая уходит в землю и наполнят источники, а затем без всякого труда бьется из-под земли. Благодаря ей Аллах взращивает злаки различных цветов. Это - пшеница, кукуруза, ячмень, рис и многие другие злаковые растения. Затем они вянут и желтеют. Это происходит, когда растения начинают умирать или заболевают. Наконец, они превращаются в труху. Воистину, во всем этом - назидание для тех, кто обладает разумом. Они обязаны призадуматься над милостью Аллаха и Его божественной заботе о Своих рабах. Он ниспосылает с небес воду и хранит ее в подземных хранилищах для того, чтобы люди могли пользоваться ею. Они также обязаны призадуматься над всемогуществом Аллаха, для которого не представляет труда воскресить мертвых, потому что Он великое множество раз воскрешал и продолжает воскрешать мертвые, безжизненные земли. Они также обязаны признать, что Господь, который способен на такое, действительно заслуживает поклонения Своих рабов. О Аллах, сделай нас одними из тех благоразумных праведников, о которых Ты упомянул в своем Писании! Даруй нам светлые умы и наставь нас на прямой путь! Открой нам тайны Священного Корана и покажи нам свои чудесные знамения, которые не способны разглядеть неверующие и многобожники! Воистину, Ты даруешь милость, кому пожелаешь.