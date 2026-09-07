登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Az-Zumar 39:20
Az-Zumar
20
39:20
لاكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ٢٠
لَـٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌۭ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌۭ مَّبْنِيَّةٌۭ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ٢٠
لَٰكِنِ
ﲴ
ٱلَّذِينَ
ﲵ
ٱتَّقَوۡاْ
ﲶ
رَبَّهُمۡ
ﲷ
لَهُمۡ
ﲸ
غُرَفٞ
ﲹ
مِّن
ﲺ
فَوۡقِهَا
ﲻ
غُرَفٞ
ﲼ
مَّبۡنِيَّةٞ
ﲽ
تَجۡرِي
ﲾ
مِن
ﲿ
تَحۡتِهَا
ﳀ
ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ
ﳁﳂ
وَعۡدَ
ﳃ
ٱللَّهِ
ﳄ
لَا
ﳅ
يُخۡلِفُ
ﳆ
ٱللَّهُ
ﳇ
ٱلۡمِيعَادَ
ﳈ
٢٠
ﳉ
但敬畏真主者，将来得享受楼房，楼上建楼，下临诸河，那是真主的应许，真主将不爽约。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ
] بهڵام ئهو كهسانهی كه تهقوای خوای گهورهیان كردووه له بهههشتدا ژوورى بهرزى رازاوهیان بۆ ههیه، كه خشتێكى زێڕهو خشتێكى زیوهو ئهوهى نێوانیان میسكهو خۆڵهكهیشى زهعفهرانهو لهسهرووشیانهوه ژووری تر دروستكراوه، لهبهر ئهوهی بهههشت سهد پلهیهو پلهكان بهرهو سهرهوه ئهڕوات و تا بهرهو سهرهوه بڕوات نازو نیعمهتى باشترو خۆشترو چاكترى تیایه [
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
] له ژێر ئهو ژوورانهیشهوه جۆگهله ئاو ئهڕوات [
وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ (٢٠)
] ئهمه بهڵێنی خوای گهورهیه وه خوای گهوره بهڵێنی خۆی ئهباته سهرو وهعده خیلاف ناكات.