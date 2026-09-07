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经注: Az-Zumar 39:20
Az-Zumar
20
39:20
لاكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ٢٠
لَـٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌۭ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌۭ مَّبْنِيَّةٌۭ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ٢٠
لَٰكِنِ
ﲴ
ٱلَّذِينَ
ﲵ
ٱتَّقَوۡاْ
ﲶ
رَبَّهُمۡ
ﲷ
لَهُمۡ
ﲸ
غُرَفٞ
ﲹ
مِّن
ﲺ
فَوۡقِهَا
ﲻ
غُرَفٞ
ﲼ
مَّبۡنِيَّةٞ
ﲽ
تَجۡرِي
ﲾ
مِن
ﲿ
تَحۡتِهَا
ﳀ
ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ
ﳁﳂ
وَعۡدَ
ﳃ
ٱللَّهِ
ﳄ
لَا
ﳅ
يُخۡلِفُ
ﳆ
ٱللَّهُ
ﳇ
ٱلۡمِيعَادَ
ﳈ
٢٠
ﳉ
但敬畏真主者，将来得享受楼房，楼上建楼，下临诸河，那是真主的应许，真主将不爽约。
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العربية
Al-Qurtubi
قوله تعالى : لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد .قوله تعالى : لكن الذين اتقوا ربهم لما بين أن للكفار ظللا من النار من فوقهم ومن تحتهم بين أن للمتقين غرفا فوقها غرف ; لأن الجنة درجات يعلو بعضها بعضا ، و " لكن " ليس للاستدراك ; لأنه لم يأت نفي كقوله : ما رأيت زيدا لكن عمرا ، بل هو لترك قصة إلى قصة مخالفة للأولى ، كقولك : جاءني زيد لكن عمرو لم يأت ." غرف مبنية " قال ابن عباس : من زبرجد وياقوت . " تجري من تحتها الأنهار " أي هي جامعة لأسباب النزهة . " وعد الله " [ ص: 219 ] نصب على المصدر ; لأن معنى لهم غرف : وعدهم الله ذلك وعدا . ويجوز الرفع بمعنى : ذلك وعد الله . " لا يخلف الله الميعاد " أي ما وعد الفريقين .