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经注: Az-Zumar 39:2
Az-Zumar
2
39:2
انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ٢
إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًۭا لَّهُ ٱلدِّينَ ٢
إِنَّآ
ﱫ
أَنزَلۡنَآ
ﱬ
إِلَيۡكَ
ﱭ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱮ
بِٱلۡحَقِّ
ﱯ
فَٱعۡبُدِ
ﱰ
ٱللَّهَ
ﱱ
مُخۡلِصٗا
ﱲ
لَّهُ
ﱳ
ٱلدِّينَ
ﱴ
٢
ﱵ
我降示你这本包含真理的经典，你当崇拜真主，而且诚笃地顺服他。
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kwa hakika sisi tumekuteremshia, ewe Mtume, Qur’ani inayoamuru haki na uadilifu. Basi muabudu Mwenyezi Mungu, Peke Yake, na umtakasie mambo yote ya Dini yako.