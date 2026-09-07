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经注: Az-Zumar 39:2
Az-Zumar
2
39:2
انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ٢
إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًۭا لَّهُ ٱلدِّينَ ٢
إِنَّآ
ﱫ
أَنزَلۡنَآ
ﱬ
إِلَيۡكَ
ﱭ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱮ
بِٱلۡحَقِّ
ﱯ
فَٱعۡبُدِ
ﱰ
ٱللَّهَ
ﱱ
مُخۡلِصٗا
ﱲ
لَّهُ
ﱳ
ٱلدِّينَ
ﱴ
٢
ﱵ
我降示你这本包含真理的经典，你当崇拜真主，而且诚笃地顺服他。
经注
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答案
基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ولما كان نازلا من الحق، مشتملا على الحق لهداية الخلق، على أشرف الخلق، عظمت فيه النعمة، وجلَّت، ووجب القيام بشكرها، وذلك بإخلاص الدين للّه،
فلهذا قال:
{ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ }
أي: أخلص للّه تعالى جميع دينك،
من الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة:
الإسلام والإيمان والإحسان، بأن تفرد اللّه وحده بها، وتقصد به وجهه، لا غير ذلك من المقاصد.