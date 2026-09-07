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经注: Az-Zumar 39:19
Az-Zumar
19
39:19
افمن حق عليه كلمة العذاب افانت تنقذ من في النار ١٩
أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِى ٱلنَّارِ ١٩
أَفَمَنۡ
ﲩ
حَقَّ
ﲪ
عَلَيۡهِ
ﲫ
كَلِمَةُ
ﲬ
ٱلۡعَذَابِ
ﲭ
أَفَأَنتَ
ﲮ
تُنقِذُ
ﲯ
مَن
ﲰ
فِي
ﲱ
ٱلنَّارِ
ﲲ
١٩
ﲳ
应当受刑罚的判决者，（必入火狱），难道你还想拯救他吗？
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Je, yule ambaye lilipasa juu yake neno la adhabu, kwa kuendelea kwenye upotevu na upotovu wake, kwani huna, ewe Mtume, njia yoyote ya kumuongoa. Je, unaweza kumuokoa aliye Motoni? Wewe si mwenye kuweza hilo.