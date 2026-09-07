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经注: Az-Zumar 39:19
Az-Zumar
19
39:19
افمن حق عليه كلمة العذاب افانت تنقذ من في النار ١٩
أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِى ٱلنَّارِ ١٩
أَفَمَنۡ
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حَقَّ
ﲪ
عَلَيۡهِ
ﲫ
كَلِمَةُ
ﲬ
ٱلۡعَذَابِ
ﲭ
أَفَأَنتَ
ﲮ
تُنقِذُ
ﲯ
مَن
ﲰ
فِي
ﲱ
ٱلنَّارِ
ﲲ
١٩
ﲳ
应当受刑罚的判决者，（必入火狱），难道你还想拯救他吗？
经注
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Tafsir Muyassar
أفمن وجبت عليه كلمة العذاب؛ باستمراره على غيِّه وعناده، فإنه لا حيلة لك -أيها الرسول- في هدايته، أفتقدر أن تنقذ مَن في النار؟ لست بقادر على ذلك.