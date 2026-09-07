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经注: Az-Zumar 39:18
Az-Zumar
18
39:18
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولايك الذين هداهم الله واولايك هم اولو الالباب ١٨
ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمْ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ١٨
ٱلَّذِينَ
ﲙ
يَسۡتَمِعُونَ
ﲚ
ٱلۡقَوۡلَ
ﲛ
فَيَتَّبِعُونَ
ﲜ
أَحۡسَنَهُۥٓۚ
ﲝﲞ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲟ
ٱلَّذِينَ
ﲠ
هَدَىٰهُمُ
ﲡ
ٱللَّهُۖ
ﲢﲣ
وَأُوْلَٰٓئِكَ
ﲤ
هُمۡ
ﲥ
أُوْلُواْ
ﲦ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
ﲧ
١٨
ﲨ
他们倾听言语而从其至美的。这些人已受真主的引导，这些人确是有理智的。
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﴿ٱلَّذِینَ یَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۥۤۚ﴾ وَهُوَ مَا فِيهِ صَلَاحهمْ ﴿أُو۟لَـٰۤىِٕكَ ٱلَّذِینَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُۖ وَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ هُمۡ أُو۟لُوا۟ ٱلۡأَلۡبَـٰبِ ١٨﴾ أَصْحَاب الْعُقُول