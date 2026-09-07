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经注: Az-Zumar 39:17
Az-Zumar
17
39:17
والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد ١٧
وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا۟ ٱلطَّـٰغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ١٧
وَٱلَّذِينَ
ﲋ
ٱجۡتَنَبُواْ
ﲌ
ٱلطَّٰغُوتَ
ﲍ
أَن
ﲎ
يَعۡبُدُوهَا
ﲏ
وَأَنَابُوٓاْ
ﲐ
إِلَى
ﲑ
ٱللَّهِ
ﲒ
لَهُمُ
ﲓ
ٱلۡبُشۡرَىٰۚ
ﲔﲕ
فَبَشِّرۡ
ﲖ
عِبَادِ
ﲗ
١٧
ﲘ
那远离崇拜恶魔，而归依真主者，得闻佳音。你向我的仆人们报喜吧！
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基拉特
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Al-Sa'di
39:16至39:17节的经注
Аллах поведал о тяжести адского наказания и сказал, что огненные облака и огненные ложа будут окружать мучеников со всех сторон. Таким образом Аллах описывает лютые адские муки и словно бросает Своим рабам веревку, благодаря которой они могут спастись от Ада и попасть в Рай. Грозное предупреждение Господа призывает людей блюсти богобоязненность и остерегаться всего, что обрекает рабов на унизительные мучения. Пречист Господь, Который смилостивился над рабами, облегчил им путь к Райской обители, вдохновил их на совершение добрых дел и обрадовал их благой вестью, от которой успокаиваются сердца и приходят в восторг души! Кроме того, Он самым совершенным образом предостерег Своих рабов от скверных дел и научил их тому, как они могут избежать ослушания и неповиновения.