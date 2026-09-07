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经注: Az-Zumar 39:17
Az-Zumar
17
39:17
والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد ١٧
وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا۟ ٱلطَّـٰغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ١٧
وَٱلَّذِينَ
ﲋ
ٱجۡتَنَبُواْ
ﲌ
ٱلطَّٰغُوتَ
ﲍ
أَن
ﲎ
يَعۡبُدُوهَا
ﲏ
وَأَنَابُوٓاْ
ﲐ
إِلَى
ﲑ
ٱللَّهِ
ﲒ
لَهُمُ
ﲓ
ٱلۡبُشۡرَىٰۚ
ﲔﲕ
فَبَشِّرۡ
ﲖ
عِبَادِ
ﲗ
١٧
ﲘ
那远离崇拜恶魔，而归依真主者，得闻佳音。你向我的仆人们报喜吧！
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基拉特
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Tafsir Muyassar
39:17至39:18节的经注
والذين اجتنبوا طاعة الشيطان وعبادة غير الله، وتابوا إلى الله بعبادته وإخلاص الدين له، لهم البشرى في الحياة الدنيا بالثناء الحسن والتوفيق من الله، وفي الآخرة رضوان الله والنعيم الدائم في الجنة. فبشِّر -أيها النبي- عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أرشده. وأحسن الكلام وأرشده كلام الله ثم كلام رسوله. أولئك هم الذين وفقهم الله للرشاد والسداد، وهداهم لأحسن الأخلاق والأعمال، وأولئك هم أصحاب العقول السليمة.