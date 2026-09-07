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经注: Az-Zumar 39:16
Az-Zumar
16
39:16
لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذالك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون ١٦
لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌۭ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌۭ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِۦ عِبَادَهُۥ ۚ يَـٰعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ١٦
لَهُم
ﱸ
مِّن
ﱹ
فَوۡقِهِمۡ
ﱺ
ظُلَلٞ
ﱻ
مِّنَ
ﱼ
ٱلنَّارِ
ﱽ
وَمِن
ﱾ
تَحۡتِهِمۡ
ﱿ
ظُلَلٞۚ
ﲀﲁ
ذَٰلِكَ
ﲂ
يُخَوِّفُ
ﲃ
ٱللَّهُ
ﲄ
بِهِۦ
ﲅ
عِبَادَهُۥۚ
ﲆﲇ
يَٰعِبَادِ
ﲈ
فَٱتَّقُونِ
ﲉ
١٦
ﲊ
他们的上面，有层层的火；他们的下面，也有层层的火。那是真主用以恫吓他的众仆的。我的众仆啊！你们当敬畏我。
经注
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基拉特
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Tafsir Muyassar
أولئك الخاسرون لهم يوم القيامة في جهنم مِن فوقهم قطع عذاب من النار كهيئة الظُّلل المبنية، ومن تحتهم كذلك. ذلك العذاب الموصوف يخوِّف الله به عباده; ليحْذَروه. يا عباد فاتقوني بامتثال أوامري واجتناب معاصيَّ.