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经注: Az-Zumar 39:15
Az-Zumar
15
39:15
فاعبدوا ما شيتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة الا ذالك هو الخسران المبين ١٥
فَٱعْبُدُوا۟ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِۦ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٥
فَٱعۡبُدُواْ
ﱢ
مَا
ﱣ
شِئۡتُم
ﱤ
مِّن
ﱥ
دُونِهِۦۗ
ﱦﱧ
قُلۡ
ﱨ
إِنَّ
ﱩ
ٱلۡخَٰسِرِينَ
ﱪ
ٱلَّذِينَ
ﱫ
خَسِرُوٓاْ
ﱬ
أَنفُسَهُمۡ
ﱭ
وَأَهۡلِيهِمۡ
ﱮ
يَوۡمَ
ﱯ
ٱلۡقِيَٰمَةِۗ
ﱰﱱ
أَلَا
ﱲ
ذَٰلِكَ
ﱳ
هُوَ
ﱴ
ٱلۡخُسۡرَانُ
ﱵ
ٱلۡمُبِينُ
ﱶ
١٥
ﱷ
你们要舍他而崇拜什么，就崇拜什么吧！你说：亏折的人，确是复活日丧失自身和眷属的。真的，那确是明显的亏折。
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Tafseer Jalalayn
﴿فَٱعۡبُدُوا۟ مَا شِئۡتُم مِّن دُونِهِۦۗ﴾ غَيْره فِيهِ تَهْدِيد لَهُمْ وَإِيذَان بِأَنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّه تَعَالَى ﴿قُلۡ إِنَّ ٱلۡخَـٰسِرِینَ ٱلَّذِینَ خَسِرُوۤا۟ أَنفُسَهُمۡ وَأَهۡلِیهِمۡ یَوۡمَ ٱلۡقِیَـٰمَةِۗ﴾ بِتَخْلِيدِ الْأَنْفُس فِي النَّار وَبِعَدَمِ وُصُولهمْ إلَى الْحُور الْمُعَدَّة لَهُمْ فِي الْجَنَّة لَوْ آمَنُوا ﴿أَلَا ذَ ٰلِكَ هُوَ ٱلۡخُسۡرَانُ ٱلۡمُبِینُ ١٥﴾ البين