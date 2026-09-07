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经注: Az-Zumar 39:15
Az-Zumar
15
39:15
فاعبدوا ما شيتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة الا ذالك هو الخسران المبين ١٥
فَٱعْبُدُوا۟ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِۦ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٥
فَٱعۡبُدُواْ
ﱢ
مَا
ﱣ
شِئۡتُم
ﱤ
مِّن
ﱥ
دُونِهِۦۗ
ﱦﱧ
قُلۡ
ﱨ
إِنَّ
ﱩ
ٱلۡخَٰسِرِينَ
ﱪ
ٱلَّذِينَ
ﱫ
خَسِرُوٓاْ
ﱬ
أَنفُسَهُمۡ
ﱭ
وَأَهۡلِيهِمۡ
ﱮ
يَوۡمَ
ﱯ
ٱلۡقِيَٰمَةِۗ
ﱰﱱ
أَلَا
ﱲ
ذَٰلِكَ
ﱳ
هُوَ
ﱴ
ٱلۡخُسۡرَانُ
ﱵ
ٱلۡمُبِينُ
ﱶ
١٥
ﱷ
你们要舍他而崇拜什么，就崇拜什么吧！你说：亏折的人，确是复活日丧失自身和眷属的。真的，那确是明显的亏折。
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السعدي Al-Sa'di
{ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ }
كما قال تعالى:
{ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ* لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ* وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ* وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ* وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ }
{ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ }
حقيقة هم
{ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ }
حيث حرموها الثواب، واستحقت بسببهم وخيم العقاب
{ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ }
أي: فرق بينهم وبينهم، واشتد عليهم الحزن، وعظم الخسران.
{ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ }
الذي ليس مثله خسران، وهو خسران مستمر، لا ربح بعده، بل ولا سلامة.