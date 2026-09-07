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经注: Az-Zumar 39:14
Az-Zumar
14
39:14
قل الله اعبد مخلصا له ديني ١٤
قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًۭا لَّهُۥ دِينِى ١٤
قُلِ
ﱛ
ٱللَّهَ
ﱜ
أَعۡبُدُ
ﱝ
مُخۡلِصٗا
ﱞ
لَّهُۥ
ﱟ
دِينِي
ﱠ
١٤
ﱡ
你说：我只崇拜真主，而且诚心归顺他。
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基拉特
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ }
كما قال تعالى:
{ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ* لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ* وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ* وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ* وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ }