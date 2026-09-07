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经注: Az-Zumar 39:13
Az-Zumar
13
39:13
قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ١٣
قُلْ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍۢ ١٣
قُلۡ
ﱑ
إِنِّيٓ
ﱒ
أَخَافُ
ﱓ
إِنۡ
ﱔ
عَصَيۡتُ
ﱕ
رَبِّي
ﱖ
عَذَابَ
ﱗ
يَوۡمٍ
ﱘ
عَظِيمٖ
ﱙ
١٣
ﱚ
你说：倘若我违抗我的主，我的确畏惧重大日的刑罚。
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基拉特
圣训
Aa
العربية
Al-Sa'di
39:13至39:14节的经注
Эта лютая кара ожидает каждого, кто ослушается повелений Всевышнего. А что касается многобожников и неверующих, то они не избавятся от нее во веки веков.