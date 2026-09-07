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经注: Az-Zumar 39:12
Az-Zumar
12
39:12
وامرت لان اكون اول المسلمين ١٢
وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٢
وَأُمِرۡتُ
ﱋ
لِأَنۡ
ﱌ
أَكُونَ
ﱍ
أَوَّلَ
ﱎ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ
ﱏ
١٢
ﱐ
我奉命为首先顺从的人。
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基拉特
圣训
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
na Ameniamrisha niwe wa kwanza kujisalimisha miongoni mwa ummah wangu, akasalimu amri Kwake kwa kumpwekesha na kumtakasia Ibada na akajiepusha na kila kisichokuwa Yeye miongoni mwa waungu.