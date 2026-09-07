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经注: Az-Zumar 39:12
Az-Zumar
12
39:12
وامرت لان اكون اول المسلمين ١٢
وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٢
وَأُمِرۡتُ
ﱋ
لِأَنۡ
ﱌ
أَكُونَ
ﱍ
أَوَّلَ
ﱎ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ
ﱏ
١٢
ﱐ
我奉命为首先顺从的人。
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答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
39:11至39:12节的经注
قل -أيها الرسول-
للناس:
إن الله أمرني ومن تبعني بإخلاص العبادة له وحده دون سواه، وأمرني بأن أكون أول من أسلم من أمتي، فخضع له بالتوحيد، وأخلص له العبادة، وبرئ مِن كل ما دونه من الآلهة.