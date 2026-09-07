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经注: Az-Zumar 39:11
Az-Zumar
11
39:11
قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين ١١
قُلْ إِنِّىٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًۭا لَّهُ ٱلدِّينَ ١١
قُلۡ
ﱁ
إِنِّيٓ
ﱂ
أُمِرۡتُ
ﱃ
أَنۡ
ﱄ
أَعۡبُدَ
ﱅ
ٱللَّهَ
ﱆ
مُخۡلِصٗا
ﱇ
لَّهُ
ﱈ
ٱلدِّينَ
ﱉ
١١
ﱊ
你说：我确已奉命崇拜真主，而且忠心顺服他。
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基拉特
圣训
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العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
বল, ‘আমি আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁর ইবাদত (দাসত্ব) করতে;