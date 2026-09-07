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经注: Az-Zumar 39:10
Az-Zumar
10
39:10
قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هاذه الدنيا حسنة وارض الله واسعة انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ١٠
قُلْ يَـٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ فِى هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌۭ ۗ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّـٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍۢ ١٠
قُلۡ
ﳏ
يَٰعِبَادِ
ﳐ
ٱلَّذِينَ
ﳑ
ءَامَنُواْ
ﳒ
ٱتَّقُواْ
ﳓ
رَبَّكُمۡۚ
ﳔﳕ
لِلَّذِينَ
ﳖ
أَحۡسَنُواْ
ﳗ
فِي
ﳘ
هَٰذِهِ
ﳙ
ٱلدُّنۡيَا
ﳚ
حَسَنَةٞۗ
ﳛﳜ
وَأَرۡضُ
ﳝ
ٱللَّهِ
ﳞ
وَٰسِعَةٌۗ
ﳟﳠ
إِنَّمَا
ﳡ
يُوَفَّى
ﳢ
ٱلصَّٰبِرُونَ
ﳣ
أَجۡرَهُم
ﳤ
بِغَيۡرِ
ﳥ
حِسَابٖ
ﳦ
١٠
ﳧ
你说：我的信道的众仆啊！你们当敬畏你们的主。在今世行善者，得享美报。真主的地面是宽广的；惟有坚忍的人，得享受完全的、无量的报酬。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。