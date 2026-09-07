登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Az-Zumar 39:10
Az-Zumar
10
39:10
قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هاذه الدنيا حسنة وارض الله واسعة انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ١٠
قُلْ يَـٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ فِى هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌۭ ۗ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّـٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍۢ ١٠
قُلۡ
ﳏ
يَٰعِبَادِ
ﳐ
ٱلَّذِينَ
ﳑ
ءَامَنُواْ
ﳒ
ٱتَّقُواْ
ﳓ
رَبَّكُمۡۚ
ﳔﳕ
لِلَّذِينَ
ﳖ
أَحۡسَنُواْ
ﳗ
فِي
ﳘ
هَٰذِهِ
ﳙ
ٱلدُّنۡيَا
ﳚ
حَسَنَةٞۗ
ﳛﳜ
وَأَرۡضُ
ﳝ
ٱللَّهِ
ﳞ
وَٰسِعَةٌۗ
ﳟﳠ
إِنَّمَا
ﳡ
يُوَفَّى
ﳢ
ٱلصَّٰبِرُونَ
ﳣ
أَجۡرَهُم
ﳤ
بِغَيۡرِ
ﳥ
حِسَابٖ
ﳦ
١٠
ﳧ
你说：我的信道的众仆啊！你们当敬畏你们的主。在今世行善者，得享美报。真主的地面是宽广的；惟有坚忍的人，得享受完全的、无量的报酬。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Sema, ewe Nabii, kuwaambia waja wangu wenye kumuamini Mwenyezi Mungu na Mtume Wake, «Mcheni Mwenyezi Mungu kwa kumtii na kujiepusha na matendo ya kumuasi.» Na wale waliofanya wema katika dunia hii kwa kumuabudu Mola wao na kumtii watapata wema huko Akhera, nao ni pepo, na wema huko duniani, ambao ni afya, riziki, ushindi na vinginevyo. Na ardhi ya Mwenyezi Mungu ni kunjufu, basi hamieni humo muende pale ambapo mtamuabudu Mola wenu na mtamakinika kusimamisha Dini yenu. Hakika Mwenyezi Mungu Atawapa wenye kuvumilia malipo yao mema huko Akhera bila mpaka wala hesabu wala kipimo. Huku ni kuyafanya makubwa malipo ya wenye kusubiri na thawabu zao.