登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Az-Zumar 39:1
Az-Zumar
1
39:1
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ١
تَنزِيلُ ٱلْكِتَـٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١
تَنزِيلُ
ﱤ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﱥ
مِنَ
ﱦ
ٱللَّهِ
ﱧ
ٱلۡعَزِيزِ
ﱨ
ٱلۡحَكِيمِ
ﱩ
١
ﱪ
这本经典是从万能的、至睿的真主降示的。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
سوورهتی (زومهر) (واته: پۆل پۆل و كۆمهڵ كۆمهڵ) سوورهتێكى مهككى یه تهنها ئایهتهكانى (٥٢-٥٤) نهبێت كه مهدهنى یهو (٧٥) ئایهته پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- هیچ شهوێك ناخهوت تا سوورهتی (زومهرو ئیسراء)ی نهخوێندایه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [
تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (١)
] ئهم قورئانه پیرۆزه دابهزێنراوه لهلایهن خوای گهورهوه كه خوایهكی زۆر بهعیززهت و باڵادهست و كاربهجێیه له وتهو كردهوهو شهرع و قهدهریدا.