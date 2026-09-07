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经注: Az-Zumar 39:1
Az-Zumar
1
39:1
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ١
تَنزِيلُ ٱلْكِتَـٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١
تَنزِيلُ
ﱤ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﱥ
مِنَ
ﱦ
ٱللَّهِ
ﱧ
ٱلۡعَزِيزِ
ﱨ
ٱلۡحَكِيمِ
ﱩ
١
ﱪ
这本经典是从万能的、至睿的真主降示的。
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kuteremshwa Qur’ani, Hakika ni kwamba, ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu Aliye Mshindi katika uweza Wake na utesaji Wake, Mwingi wa hekima katika uendeshaji mambo Wake na hukumu Zake.