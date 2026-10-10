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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Hadid 阿雅 9
Al-Hadid
9
57:9
هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرءوف رحيم ٩
هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِۦٓ ءَايَـٰتٍۭ بَيِّنَـٰتٍۢ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌۭ رَّحِيمٌۭ ٩
هُوَ
ﲢ
ٱلَّذِي
ﲣ
يُنَزِّلُ
ﲤ
عَلَىٰ
ﲥ
عَبۡدِهِۦٓ
ﲦ
ءَايَٰتِۭ
ﲧ
بَيِّنَٰتٖ
ﲨ
لِّيُخۡرِجَكُم
ﲩ
مِّنَ
ﲪ
ٱلظُّلُمَٰتِ
ﲫ
إِلَى
ﲬ
ٱلنُّورِۚ
ﲭﲮ
وَإِنَّ
ﲯ
ٱللَّهَ
ﲰ
بِكُمۡ
ﲱ
لَرَءُوفٞ
ﲲ
رَّحِيمٞ
ﲳ
٩
ﲴ
他降示他的仆人许多明证，以便他使你们从重重黑暗走入光明。真主对于你们，确是仁爱的，确是至慈的。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。