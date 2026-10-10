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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Hadid 阿雅 8
Al-Hadid
8
57:8
وما لكم لا تومنون بالله والرسول يدعوكم لتومنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مومنين ٨
وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۙ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَـٰقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٨
وَمَا
ﲒ
لَكُمۡ
ﲓ
لَا
ﲔ
تُؤۡمِنُونَ
ﲕ
بِٱللَّهِ
ﲖ
وَٱلرَّسُولُ
ﲗ
يَدۡعُوكُمۡ
ﲘ
لِتُؤۡمِنُواْ
ﲙ
بِرَبِّكُمۡ
ﲚ
وَقَدۡ
ﲛ
أَخَذَ
ﲜ
مِيثَٰقَكُمۡ
ﲝ
إِن
ﲞ
كُنتُم
ﲟ
مُّؤۡمِنِينَ
ﲠ
٨
ﲡ
你们怎么不信仰真主呢？使者号召你们去信仰你们的主，而你们的主，确已和你们缔约，如果你们要信道，就赶快信吧！
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。