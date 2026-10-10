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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Hadid 阿雅 6
Al-Hadid
6
57:6
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور ٦
يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٦
يُولِجُ
ﱳ
ٱلَّيۡلَ
ﱴ
فِي
ﱵ
ٱلنَّهَارِ
ﱶ
وَيُولِجُ
ﱷ
ٱلنَّهَارَ
ﱸ
فِي
ﱹ
ٱلَّيۡلِۚ
ﱺﱻ
وَهُوَ
ﱼ
عَلِيمُۢ
ﱽ
بِذَاتِ
ﱾ
ٱلصُّدُورِ
ﱿ
٦
ﲀ
他使黑夜侵入白昼，使白昼侵入黑夜；他是全知心事的。
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基拉特
圣训
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。