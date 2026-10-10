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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Hadid 阿雅 5
Al-Hadid
5
57:5
له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور ٥
لَّهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٥
لَّهُۥ
ﱩ
مُلۡكُ
ﱪ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱫ
وَٱلۡأَرۡضِۚ
ﱬﱭ
وَإِلَى
ﱮ
ٱللَّهِ
ﱯ
تُرۡجَعُ
ﱰ
ٱلۡأُمُورُ
ﱱ
٥
ﱲ
天地的国权，归他所有；万事只归于真主。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。